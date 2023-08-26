رابطة الأندية تختار حسين الشحات أفضل جناح أيسر بالدوري المصري

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أفضل جناح أيسر بالدوري المصري عن الموسم الماضي.

وأعلن رابطة الأندية ذلك على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بناءً على استفتاء الجماهير.

وتنافس حسين الشحات على جائزة أفضل جناح أيسر مع كل من رمضان صبحي (بيراميدز)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، مصطفى زيكو (حرس الحدود).

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت فوز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري المصري، عن الموسم الماضي 2022-2023.

وساهم حسين الشحات في تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، وترك الشحات رسالة إلى الجماهير بعد انتهاء الموسم الكروي على حسابه بموقع فيس بوك "الحمد لله نهاية موسم شاق وطويل ولكنه كان ممتعاً بتتويجات وبطولات تعرف طريقها دائماً للنادى الأهلي شكرا جماهير الأهلي العظيمة في كل مكان التي وراءنا دائما، إجازة معها فرحة كبيرة ونعود لنستكمل المشوار، معاك يا أهلي".