سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمامنا لبريكس تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي (فيديو)
علق السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام للبريكس تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي مصري كبير استمر لفترة طويلة .
وقال أحمد الفضلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم: " كان هناك حرص من مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع دول مجموعة بريكس ".
وأضاف أحمد الفضلي:"الرئيس السيسي ثمن دعوة بريكس لمصر للانضمام إلى المجموعة"، مضيفا:" قمة بريكس الأخيرة انعقدت في ظل تطورات عالمية كثيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".
الناتج المحلي العالمي لدول بريكس في تزايد مستمر
وتابع:" الناتج المحلي العالمي لدول بريكس في تزايد مستمر وهذا يعني أن دول بريكس على منحنى صعود".