الهلال يعلن جاهزية كوليبالي للمشاركة أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي جاهزية النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في مباراة الزعيم ضد الاتحاد أول سبتمبر المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

وتسببت الإصابة في غياب كوليبالي عن الهلال في مباراة الجولة السابقة ضد الرائد والتي حقق خلالها الزعيم الفوز برباعية دون رد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

ويستعد فريق الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق الاتفاق يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الكلاسيكو

بعدها سيلتقي الهلال مع الاتحاد في قمة نارية "كلاسيكو الكرة السعودية" أول شهر سبتمبر المقبل لحساب الجولة الخامسة من الدوري.

ويبحث فريق الهلال من خلال المباراة عن الانتصار الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم من أجل الحفاظ على تواجده في المنطقة الساخنة والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وخاض الهلال حتى الآن 3 مباريات حصد من خلالها 7 نقاط، حيث فاز على أبها في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ثم فاز على الرائد في الجولة الثالثة.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد والأهلي المتواجدين في مركزي الصدارة والوصيف برصيد 9 نقاط لكل منهما.