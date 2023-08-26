طلب غريب من معلمة في الهند لطلابها.. (اضربوه بشدة)

موجة غضب انتشرت خلال الساعات الأخيرة، وعمت العديد من المجتمعات، وذلك بعد قضية انتشرت في مجتمع الهند، وذلك بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية في الهند تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم.

طلب غريب من معلمة مدرسة ابتدائية في الهند

وعلمت السلطات في الهند، بهذه العمليات وما فعلته المعلمة والطلاب، وتعهدت باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمة، والتي أوضحت أنه تم التحقق من اللقطات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة، وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار في الهند.

وانتشرت هذه الواقعة بكثرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن طلبت معلمة مدرسة ابتدائية في الهند تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت هذه اللقطات غضبا على الإنترنت، وعاني الطفل ذي السبع سنوات من اضطهاد زملاءه والمعلمة.

وبحسب ما أظهرته الفيديو لواقعة صفع الطلاب لزميلهم بطلب من معلمتهم، فأن هذا العقاب جاء بالصفع على الوجه لأنه أخطأ في جدول الضرب، وحثت المعلمة الطلاب على زيادة كميات الضرب على وجه زميلهم، قائلة: "اضربوه بشدة.. لماذا تضربونه بشكل خفيف؟"، بينما يقف الصبي باكيا.