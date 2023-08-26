مدرب فراعنة الطائرة يوضح حقيقة التدخلات في اختيارات عناصر المنتخب

دخل منتخب مصر الاول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من ١ وحتى ١٥ سبتمبر المقبل.

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب وحذر اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام وكذلك عدم الانسياق وراء اى أنباء قد تؤثر بالسلب على إستعدادات منتخب مصر قبل إنطلاق البطولة.

وابدى الإيطالي استيائه الشديد من مروجي الشائعات ومحاولة البعض التقليل من دور الجهاز الفني وتصدير صورة خاطئة امام الرأي العام حول وجود تداخلات في اختيارات عناصر منتخب مصر مؤكداً أن تاريخه المهنى لايسمح بمثل هذه المهاترات.

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب المرشحة لثمثيل الفراعنة في البطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة مطلع الشهر المقبل وضمت القائمة

كلا من : حسام يوسف وأشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فاعليات البطولة.

من جانبه أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الرياضية ولابد من توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمه للكرة الطائرة وكافة الاتحادات الأولمبية.