الغيابات صداع في رأس تشافي قبل مباراة برشلونة وفياريال

يعاني فريق برشلونة من عدة غيابات قبل المواجهة المرتقبة أمام فياريال المقررة مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الليجا.

ويغيب عن صفوف برشلونة كل من بيدري ورونالد أراوخو بداعى الإصابة، بينما يغيب الجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف، بعد واقعة طرده فى الجولة الأولى خلال مواجهة خيتافي.

وعلى الرغم من تواجد بالدي في قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة فياريال إلا أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل.

وأعلن تشافي قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة فياريال على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء، لحساب الجولة الثالثة من الليجا وجاءت على النحو التالي.قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أندير أسترالاجا.

الدفاع: ماركوس ألونسو، أندريس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي وكوبارسي.

الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: فيران جارسيا، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال.

واستهل برشلونة مشواره في الليجا بتعادل مع خيتافي بدون أهداف، قبل أن يفوز على قادش بهدفين دون رد في الجولة الثانية.