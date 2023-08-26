اليوم العالمي للكلاب..كيف تؤثر تربيتهم في المنزل على الصحة العقلية| مفاجأة علمية

تزامنًا مع اليوم العالمي للكلاب، يتساءل الكثيرون عن مدى تأثير الكلاب على الصحة العقلية، وخاصًة لمن يعانون من الوحدة والقلق والإكتئاب، فتربية الحيوانات الأليفة وتحديدًا الكلاب، من أكثر الأشياء التي ينصح بها البعض ويفضلها الكثيرون.

خبراء يكشفون في اليوم العالمي للكلاب تأثير تربيتهم على الصحة العقلية

ووفقًا لما ذكره موقع jollyes، أثبتت دراسات علمية حديثة، تزامنًا مع حلول اليوم العالمي للكلاب، أن هناك فوائد صحية ونفسية لتربية الكلاب في المنزل، حيث يعتبرها البعض بديلًا للأدوية والعلاجات التقليدية، في الحفاظ على الصحة العقلية، فقد يكون لها تأثير إيجابي على مشاعر الاكتئاب والقلق حتى مجرد النظر إلى صورة كلب تبين أنه كافٍ لتعزيز الحالة المزاجية المنخفضة.

تأثير الكلاب على الصحة العقلية وعلاج الإكتئاب

تأثير الكلاب على الصحة العقلية وعلاج الإكتئاب

وبالتزامن مع اليوم العالمي للكلاب، يؤكد الخبراء أنه بالإضافة إلى مجرد الاستمتاع بالتواجد حولك، فإن امتلاك كلب قد يحسن أعراض الإكتئاب والقلق، بعدة طرق مختلفة، نستعرض أبرزها إليك فيما يلي:

1- زيادة النشاط البدني الذي قد يطلق الاندورفين المسؤول عن الشعور بالسعادة.

2- تقليل مشاعر الوحدة من خلال توفير الرفقة وفرصة التعرف على أشخاص جدد.

3- تغيير الروتين اليومي وخلق هدف جديد للعيش في هذه الحياة.

4- الحب غير المشروط.

وشدد الخبراء على أن الكلاب حيوانات حساسة للغاية، فهم يمتلكون أكثر من 220 مليون مستقبل شمي، مقارنة بخمسة ملايين فقط لدى البشر، كما أنهم قادرون على عكس بعض سلوكياتنا، مثل الإثارة عندما نكون متحمسين، أو اكتشاف خوفنا في المواقف الخطرة.

وقد أثبتت دراسات عدة تتعلق بـ اليوم العالمي للكلاب، أنهم قادرون على التعرف على الحالات العاطفية الإيجابية والسلبية لدى البشر وخاصة في أفراد أسرهم، كما يعتقد أنهم قادرون بالفعل على شم رائحة الإكتئاب نظرًا لأنها تستطيع استشعار التغيرات في الفيرومونات والهرمونات والمواد الكيميائية في الدماغ، بنفس الطريقة التي تكون بها الكلاب المنبهة للنوبات قادرة على تحذير أصحابها من نوبة صرع وشيكة.

هذا بالإضافة إلى أن الكلاب كائنات تستطيع الربط بين الروائح ولغة الجسد وتعبيرات الوجه للكشف عن سلوكنا العام، فعند الشعور بأن مالكهم لا يشعر بالسعادة الشديدة، يعتقد أنهم يظهرون علامات التعاطف تجاه البشر، مثل: (البقاء بالقرب منهم أو متابعتهم أكثر من المعتاد، ووضع مخلبهم أو رأسهم علينا، ولعق أيدينا أو وجوهنا، وجلب لعبتهم المفضلة لنا).