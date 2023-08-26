نيمار يشارك في تدريبات الهلال الجماعية ويقترب من العودة

شارك النجم البرازيلي نيمار في جزء من تدريبات فريق الهلال السعودي الجماعية والتي أقيمت مساء اليوم السبت في إطار تحضيرات الزعيم لمواجهة الاتفاق يوم الاثنين المقبل في الدوري.

وكشف الأسطورة البرازيلية نيمار عن اقتراب عودته من الإصابة واقترابه من الوصول للجاهزية الكاملة من أجل المشاركة في مباريات الفريق، حيث يتوقع تواجده أمام الاتحاد في الجولة الخامسة.

موعد مباراة الهلالو الاتفاق القادمة

ويستعد فريق الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق الاتفاق يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويبحث فريق الهلال من خلال المباراة عن الانتصار الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم من أجل الحفاظ على تواجده في المنطقة الساخنة والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وخاض الهلال حتى الآن 3 مباريات حصد من خلالها 7 نقاط، حيث فاز على أبها في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ثم فاز على الرائد في الجولة الثالثة.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد والأهلي المتواجدين في مركزي الصدارة والوصيف برصيد 9 نقاط لكل منهما.