بروجر.. مرض نادر خطير يصيب الشرايين.. تعرف على أشهر أعراضه

مرض بروجر هو مرض نادر يصيب الشرايين والأوردة في الذراعين والساقين، في مرض بروجر الذي يُطلق عليه أيضًا التهاب الأوعية الدموية الخثارية تصبح الأوعية الدموية مسدودة، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى المناطق المتضررة، وقد تتشكل جلطات دموية في الأوعية الدموية.

مع مرور الوقت، يؤدي نقص تدفق الدم إلى إتلاف أو تدمير أنسجة الجلد يمكن أن يؤدي الضرر إلى العدوى وموت أنسجة الجسم، والتي تسمى الغرغرينا، عادة ما يظهر مرض بروجر لأول مرة في القدمين، وقد يؤثر في النهاية على الأوعية الدموية في اليد، قد تتشكل جلطات الدم في الأوردة الصغيرة في الذراعين والساقين.

غالبًا ما يدخن الأشخاص المصابون بمرض بروجر السجائر أو يستخدمون أشكالًا أخرى من التبغ، مثل مضغ التبغ، وإن الإقلاع عن جميع أشكال التبغ هو الطريقة الوحيدة لوقف مرض بروجر، بالنسبة لأولئك الذين لا يتوقفون عن التدخين، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة أصابع اليدين والقدمين.

أعراض الإصابة بمرض بروجر

تشمل أعراض مرض بروجر ما يلي:

وخز أو تنميل في أصابع اليدين أو القدمين.

تغيرات في لون الجلد في اليدين والقدمين. قد يبدو الجلد شاحبًا باللون الرمادي أو الأحمر أو الأزرق اعتمادًا على لون بشرتك، قد يكون من الصعب أو الأسهل رؤية تغيرات اللون هذه.

تحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض ثم الأزرق عند التعرض للبرد، وهو ما يُعرف بمرض رينود. اعتمادًا على لون بشرتك، قد يكون من الصعب أو الأسهل رؤية تغيرات اللون هذه.

ألم في القدمين يحدث مع المشي. قد يجعل الألم من الصعب المشي لمسافات طويلة.

قروح مفتوحة مؤلمة على أصابع اليدين والقدمين. قد يصبح الألم في أصابع اليدين والقدمين شديدًا ويحدث أثناء الراحة.

التهاب الوريد الموجود أسفل سطح الجلد مباشرة، نتيجة جلطة دموية في الوريد.