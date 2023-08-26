إعصار قوي يضرب بنسلفانيا.. وإصابة 6 أشخاص على الأقل

ضرب إعصار قوي منتجع ومخيم في جنوب غرب بنسلفانيا تسبب في سقوط أشجارا وألحق أضرارا بالمنازل كما أصيب 6 أشخاص على الأقل، حسب ما أفادت السلطات الأمريكية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيتسبرغ، أن الإعصار حمل رياحا قدرت سرعتها بـ 193 كيلومترا في مقاطعة فاييت بعد الساعة 2:30 صباحا بقليل يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي.

ووجدت عملية مسح للعواصف جنوب شرق كونيلسفيل، أن الإعصار اقتلع أشجارا عبر متنزه ومنطقة تخييم يوغي بير جيلي ستون في ميل رن، حيث كان هناك عدة مئات من هواة التخييم.

كما سقطت أشجار على مركبات ومبان، ودمرت ثلاث خيام، وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الأشجار.

وذكر المتنزه في صفحته على "فيسبوك" أنه سيكون مغلقا خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن موقع ميل رن بدون كهرباء حاليا.

وأشارت وكالة "أ ب" إلى أن الإعصار انتقل إلى مزرعتين حيث اقتلع الأسقف المعدنية للمباني وأسقط أعمدة الكهرباء، كما تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات.

وفي وقت سابق، لقى 4 أشخاص حتفهم واعتبر شخص خامس في عداد المفقودين، عقب انفجار في منزل غربي ولاية بنسلفانيا أدى إلى تدمير 3 مبان وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 12 مبنى خر، حسبما ذكرت السلطات.

وقال مسؤولو مقاطعة أليغيني إن 3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بعد الانفجار الذي وقع قبيل الساعة 10:30 بحي بلوم في بنسلفانيا ، على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شرق بيتسبرغ.

وتم نقل 3 أشخاص إلى مستشفيات في منطقة بنسلفانيا، من بينهم شخص في حالة حرجة واثنان تم علاجهما وخرجا من المستشفى.

وقالت السلطات إنه تم تقييم وضع أكثر من 20 من رجال الإطفاء، تأثر العديد منهم بسبب الإنهاك الحراري.

من المتوقع أن يقدم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة أليغيني معلومات إضافية عن الضحايا المتوفين.

وعلق مسؤولو الطوارئ عملياتهم، ليل السبت، بسبب الأحوال الجوية والقلق على سلامة المحققين. وتستأنف الطواقم العمل في الموقع الأحد.

وقالت المتحدثة باسم المقاطعة مي داونز إن مسعفي الطوارئ أفادوا بأن أشخاصًا حوصروا تحت الأنقاض بعد انفجار أحد المنازل على ما يبدو واشتعلت النيران في اثنين خرين.

وأوضحت داونز أن أطقم من 18 إدارة إطفاء على الأقل عملت على إخماد النيران بمساعدة صهاريج المياه من مقاطعتي أليغيني وويستمورلاند.

ويجرى التحقيق في سبب الانفجار من قبل بلوم وجهات تطبيق القانون بمقاطعة بنسلفانيا ومكتب مدير مكافحة الحرائق، كما تواجدت في مكان الحادث لجنة المرافق العامة بالولاية والمرافق المحلية.

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