خالد داغر: مهرجان القلعة يُسعد الجمهور المصرى البسيط

قال خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن مهرجان القلعة احتفالية مصر كلها تكون سعيدة بها، لأنها تضم كل الجمهور المصري البسيط، مؤكدًا أن هذه النوعية من الجمهور تعطي طاقة عظيمة للمنظمين.

مهرجان القلعة



وأضاف رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن مهرجان القلعة يتسبب في فرحة الأسر المصرية التي تقضي يومًا مميزًا بالمهرجان في مكان تاريخي.

وتابع، أن مهرجان القلعة يقدم حفلاته للجمهور المصري والعربي والأجانب، ونرى جنسيات مختلفة داخل المهرجان، مشيرًا إلى أنه رأى شبابًا تونسيًا يرتدون العلم، ويستمتعون بالمهرجان والتقط صورًا تذكارية معهم.

وأشار إلى أنه يوجد نجوم لديهم جماهيرية، ولذا لا بد أن يكونوا موجودين بالمهرجان، لأن هذا مكانهم ونحاول عمل تنوع بحيث يكون هناك فنانون يشاركون للمرة الأولى مثل فايا يونان، كما أننا لا نقدم نمطًا موسيقيًا واحدًا، ولكن يوجد تنوع في الموسيقى، مثل حفل الفنان مدحت صالح، وحفل صوفي للشيخ ياسين التهامي، والمنشد أحمد عمار.