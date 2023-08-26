وست هام في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

صعد فريق وست هام يونايتد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصاره الثاني على التوالي أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات البريميرليج.

جاءت أهداف وست هام بتوقيع كل من جيمس وارد براوس، جارود بوين، وميشيل أنطونيو فى الدقائق 19، 58، و63 في حين جاء هدف برايتون عن طريق باسكال جروز فى الدقيقة 81 من اللقاء.

ويعد فوز وست هام على برايتون هو الثاني على التوالي بعد التعادل مع بورنموث في الجولة الأولى والفوز على تشيلسي في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يتصدر وست هام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فريقى توتنهام وأرسنال، بينما يحتل برايتون فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وتقبع أربع أندية في قاعد الدوري الإنجليزي بدون نقاط هم إيفرتون وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون وبيرنلي.