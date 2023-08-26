عجوز يقتل صيدليا بطلقتين في العجوزة وينهار معترفا: الشرف غالي يا باشا

”الشرف غالي يا باشا” بتلك الجملة برر رجل ستيني جريمة نكراء ارتكبها في حق صيدلي يمنطقة العجوزة، حيث انتظره بعد انتهاء عمله، وأطلق عليه طلقتين في الرأس والصدر فأرداه قتيلا في الحال وفر هاربا.

قبل 3 أيام تقريبا استيقظ أهالي منطقة العجوزة على صوت إطلاق نار بمنطقة ميدان لبنان، وباستبيان مصدر الصوت الذي صدؤ في ساعة متأخرة من اللليل عثروا على جثة صيدلي يدعى ”سامر” غارقا في دمائه بعد إصابته بطلقتين.

اتصل أحد الأهالي برجال الشرطة الذين حضروا على الفور، وبعد الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تحفظ النيابة.

وكشفت تفاصيل مناظرة الجثة، أن الجثة بها طلق ناري بالصدر والرأس، تلك الإصابات تسببت في سقوط المجني علي قتيلا، قبل وصوله المستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقسم شرطة العجوزة، لكشف ملابسات تلك الجريمة، تبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق عيار ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم التعرف على هوية المجني عليه.

فحص الكاميرات

وبفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب جراج 60 سنة، كان على خلاف مع المجني عليه «صيدلي» 40 سنة، راقبه حتى أغلق الصيدلية، وتتبعه وأطلق عليه أعيرة نارية في الصدر والرأس وفر هاربا بسيارته في الحال، ألقي القبض عليه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وقال شاهد عيان إن المجني عليه معروف بأعمال الخير ومشاعدة أهالي المنطقة، وله العديد من المساهمات الخيرية خاصة في فترة كورونا.

وأوضح قائلا أن البعض يزعم أن المتهم يشك في وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، فلماذا لم ينتقم منها أولا، أو يتأكد من حقيقة تلك العلاقة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته، مبررا ذلك بشكه في وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته ”الشرف غالي يا باشا”، حيث ترصد له وانتظر خروجه من صيدليته، وأطلق الأعيرة النارية باتجاهه التي تسببت في وفاته في الحال.



وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، مفاده مقتل شخص بعد إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وخلال التحريات بقسم شرطة العجوزة، أمكن تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بأن المتهم أنهى حياة المجني عليه بعد أن أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري، بسبب خلافات بينهما، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



حبس المتهم بالتحرش بفتاة وضربها في مدخل عقار بالقاهرة

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس عامل دليفري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على طالبة عقب قيام بالتحرش بها داخل عمارة سكينة بالقاهرة، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن، قد كشفت ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة بالقاهرة لقيام عامل توصيل طلبات بالتحرش بابنتها.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من (عامل توصيل طلبات) لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.