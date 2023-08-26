مصرع 9 أشخاص في حريق بعربة قطار متوقفة جنوب الهند

اندلع حريق في عربة قطار متوقفة في مدينة مادوراي بولاية تاميل نادو في جنوب الهند، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 9 ركاب.

ونقلت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء عن إم. إس. سانجيتا، وهي مسؤولة محلية كبيرة في المدينة، قولها في تسجيل مصور إن الحريق اندلع بعد انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي على موقد.

وأضافت سانجيتا للوكالة أن أكثر من 50 راكبا كانوا يستقلون العربة، التي كانت مفصولة عن القطار ومتوقفة بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت استمر لساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، مضيفة أن 20 شخصا أصيبوا في الحادث.

وأظهر تسجيل وكالة (إيه.إن.آي) الشريكة لرويترز مسؤولي الشرطة وهم يتفقدون العربة المتفحمة. وقال شهود إن الناجين اضطروا إلى كسر أبوابها للفرار منها.

ويأتي الحادث بعد مقتل ما يزيد على 250 في أسوأ حادث تصادم بالسكك الحديدية في الهند منذ أكثر من عقدين عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الشرقية في يونيو.

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الاخيرة، عدد من الفيديوهات والتي تظهر انهيار مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند، وتأتي هذه الانهيارات نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام.

وتعرضت هذه المنطقة في الهند للعديد من الأمطار والفيضانات والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني الموجود شمال الهند، كما أن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني.

وتتعرض عدد من المناطق في الهند لهطول كميات كبيرة من الأمطار، حيث إن مدينة شيملا، وهي المدينة الأخرى الأكثر تضررا من الأمطار، شهدت تهاطل 190 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرارا جسيمة وإغلاق مئات الطرق السريعة وتعطيل المؤسسات التعليمية، حيث إن هناك العديد من الأماكن والمناطق في الهند تضررت هذا العام بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

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