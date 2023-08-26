السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جو حار وهطول أمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلين

هطول أمطار
هطول أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بداية من غدًا الأحد وحتى يوم نهاية الأسبوع، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف طقس الأسبوع

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الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية وتحسن كبير في قيم الحرارة

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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية (شاهد)

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما ان هناك فرص لنشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

 

طقس غدًا الأحد: 

سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص هطول أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (30%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

 

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص ضعيفة لهطول الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح - السلوم) على فترات متقطعة، وسيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية، على خليج السويس وسرعة الرياح من (44:65 كم لكل ساعة).  

 

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