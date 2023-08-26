مدرب بالاتحاد الإنجليزي عن انتقال محمد صلاح للسعودية.. "مو" يصنغ تاريخا وليس أموالا

كشف إبراهيم هلهول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي، آخر تطورات انتقال محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزى إلى نادي اتحاد جده السعودي.

وأضاف إبراهيم هلهول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"مساء اليوم ، أن محمد صلاح يصنع تاريخا وليس أموالا، معقبا: "التاريخ رقم واحد عند صلاح".

محمد صلاح رقم واحد فى الدوري الإنجليزي

وأكد المدرب بالاتحاد الانجليزي، محمد صلاح رقم واحد فى الدوري الإنجليزي، ورقم واحد بالنسبة لجمهورية ليفربول، وهو نجم المنتخب المصري.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، صرح أمس الجمعة، بأن محمد صلاح ليس للبيع، واللاعب ملتزم بتعاقد مع ليفربول.