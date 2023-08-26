أسباب حدوث جلد الوزة.. الكيراتين السبب

التقرن الشعري أو كما يعرف بـ جلد الوزة هو حالة جلدية غير ضارة تسبب بقعًا جافة وخشنة ونتوءات صغيرة، غالبًا ما تظهر على الجزء العلوي من الذراعين أو الفخذين أو الخدين أو الأرداف، والنتوءات عادة لا تؤذي أو تسبب الحكة.

غالبًا ما يُعتبر جلد الوزة نوعًا شائعًا من الجلد، ولا يمكن علاجه أو الوقاية منه. ولكن يمكنك علاجها بالمرطبات والكريمات الطبية للمساعدة في تحسين مظهر الجلد وعادة ما تختفي الحالة عند سن الثلاثين.

أعراض جلد الوزة

يمكن أن يحدث جلد الأوزة في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار تشمل الأعراض ما يلي:

ظهور نتوءات صغيرة غير مؤلمة على الجزء العلوي من الذراعين أو الفخذين أو الخدين أو الأرداف

الجلد الجاف والخشن في المناطق التي بها نتوءات

ويتفاقم عندما تسبب التغيرات الموسمية انخفاض الرطوبة وجفاف الجلد

نتوءات تشبه ورق الصنفرة تشبه لحم الإوز

أسباب حدوث جلد الوزة

يحدث جلد الوزة بسبب تراكم الكيراتين وهو بروتين صلب يحمي البشرة من المواد الضارة والعدوى، ويمنع الكيراتين فتح بصيلات الشعر، مما يسبب ظهور بقع من الجلد الخشن والمنتفخ.

ليس من الواضح سبب تراكم الكيراتين لدى الأشخاص المصابين بالتقرن الشعري، وقد يحدث ذلك مع مرض وراثي أو حالات جلدية مثل التهاب الجلد التأتبي، والجلد الجاف يميل إلى جعل التقرن الشعري أسوأ.