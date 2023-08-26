السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف شاغرة بإحدى شركات البترول.. اعرف التفاصيل

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ضمن استراتيجيتها لتوفير فرص عمل للشباب، عن عدد من فرص العمل لدى إحدى الشركات العاملة في مجال البترول.

وظائف شاغرة بشركة القاهرة لتكرير البترول

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وكشفت شركة القاهرة لتكرير البترول، عن توافر عدد من فرص العمل لدى الشركة بالعاشر من رمضان برواتب مجزية، ومن بين هذه الوظائف أمين مخزن وفني صيانة وسائق، وتأتي هذه الوظائف المتاحة ضمن إستراتيجيتها لتوفير فرص عمل للشباب، وتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت. 

شروط التقديم وكيفية التقديم والتي جاءت كالتالي: 

وظائف متاحة بشركة القاهرة لتكرير البترول:

 1- أمين مخزن. 

2- فني صيانة ميكانيكا. 

3- سائق كلارك ريتش تراك. 

4- عامل (مساعد فني). 

5- عامل خدمات. 

الشروط المطلوب توافرها للقبول بالوظائف المتاحة في القاهرة لتكرير البترول:

 

يقبل بكافة المؤهلات وبدون مؤهل، وأن تكون خبرة العمل من سنة إلى 5 سنوات في نفس الوظيفة. 

- من القاطنين بالمناطق التالية : قويسنا - بنها – منيا القمح. 

- أقصى حد للسن 50 سنة. 

مقر العمل العاشر من رمضان أول بالمنطقة الصناعية الثالثة. 

حقوق ومميزات العمل بالوظائف المتاحة:

ومن يرغب الحصول والتقدم لوظائف شركة القاهرة لتكرير البترول ملء الاستمارة التالية من هــــــــــــــــــــنا

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