نقابة الصيادلة نكشف أسباب نقص بعض الأدوية في مصر (فيديو)

قال الدكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، إن صناعة الأدوية في مصر موجودة منذ 40 عاما وإنتاجنا من صناعة الدواء يكفي فوق 90% وهذا أمر جيد ومقدر ويحسب للدولة.

الأدوية الناقصة بالأسواق ليست أدوية الغدة فقط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"،مساء اليوم أن الأدوية الناقصة بالأسواق ليست أدوية الغدة فقط هناك أدوية مخ وأعصاب أيضا وأدويه سكر وأدوية الضغط والقلب وبعض أدوية الأطفال.

‏وتابع: “هذه الأزمة مستمرة معنا منذ عام 2016 /2017 والقصة ليست فقط في الدولار وإنما في ملف الأدوية الذي يجب أن يكون هناك اهتمام به أكثر من ذلك”.