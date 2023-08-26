ميلان بالقوة الضاربة أمام تورينو

أعلن الجهاز الفني لـ إي سي ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي، عن تشكيل الفريق أمام تورينو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

تشكيل ميلان أمام تورينو

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، ماليك تشاو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: رادي كرونيتش، روبن لوفتس تشك، تيجاني رينديرز.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو.

بينما يأتي اللاعب الأمريكي يونس موسى جليسًا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب إيقافه في نهاية الموسم الماضي مع فالنسيا.

بينما جاءت دكة بدلاء ميلان، كالتالي: أنطونيو ميرانتي، ماركو سبورتيلو، أليساندرو فلورينزي، بيير كالولو، سيمون كيير، ماركو بيليجرينو، ياسين عدلي، يونس موسى، توماسو بوبيجا، لوكا روميرو، صامويل شوكويزي، صامويل أوكافور، لورينزو كولومبو.

الجدير بالذكرأن ميلان يأتي في المركز المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي تورينو في المركز الـ 14 بنقطة واحدة.