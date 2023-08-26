إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بقرية المسعودي بالنخيلة

قامت الوحدة المحلية في مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، باتخاذ إجراءات حازمة لإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية المسعودي التابعة للوحدة المحلية النخيلة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء قرار إزالة هذا التعدي بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وتم تأكيده من قبل حمدي خراشي، رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيطرة قوية على حماية الممتلكات الزراعية وإبقاءها خالية من أي تعديات، وتأكيد التزام السلطات بتطبيق القانون بكل حزم وصرامة.

زتم إجراء إزالة التعدي فوراً، وقامت الجهات المختصة بفرض العقوبات القانونية على المخالفين، ضمن إطار الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاطات البنائية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.

يذكر أن هذه الحملات والإجراءات ضد التعديات لها تأثير إيجابي كبير في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وضمان استخدامها بشكل سليم وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. تعكس هذه الجهود التزام الوحدة المحلية بالحفاظ على النظام وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي

الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي

الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي

الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي

الوحدة المحلية النخيلة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي