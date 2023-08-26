إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر للكرة الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي عن القائمة النهائية للمنتخب المرشحة لثمثيل الفراعنة في البطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة مطلع الشهر المقبل.

قائمة منتخب الطائرة

وضمت قائمة منتخب مصر 14 لاعبا وهم:

حسام يوسف و أشرف اللقاني و احمد صلاح و رضا هيكل و سيف عابد و عبد الرحمن سعودي و محمد عادل و محمد المهدي و محمد رضا و محمد رمضان و محمد مصطفي و أحمد يوسف و محمد عسران و أحمد سعيد.

طوارئ في معسكر المنتخب

دخل منتخب مصر الاول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من ١ وحتى ١٥ سبتمبر المقبل.

الطائرة ينهى ترتيبات استضافة أمم أفريقيا

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فاعليات البطولة.

من جانبه أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الرياضية ولابد من توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمه للكرة الطائرة وكافة الاتحادات الأولمبية.