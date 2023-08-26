السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تكليف خريجيه بوزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بـ "المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف"

المعهد التكنولوجي
المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

قال الدكتور محمد حسين معبد، عميد المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، إن المعهد يقبل طلاب شعبة العلمي علوم، والحاصلين على دبلوم التمريض بتقدير جيد على الأقل والطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصحية.

 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

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وأضاف" معبد" فى تصريحات صحفية أن المعهد يمنح دبلوم فني تمريض بعد دراسة عامين وبكالوريس التمريض التقني بعد دراسة 4 سنوات ويتكلف طلابه عقب عامين في وزارة الصحة مع إمكانية استكمال الدراسة بالتوازي أو عقب انتهاء الدراسة لمدة 4 سنوات.

 

 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف
 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف
 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

وأشار إلى أن المعهد يضم شعبتين تمريض الطوارئ والحوادث وتمريض الأطفال وحديثي الولادة، ويقضي الطلاب فترة تدريب عملية طبية إكلينيكة في الوحدات الصحية المناسبة للموقع الجغرافي للخريجين.

 

ولفت إلى أنه يشترط للالتحاق بالمعهد أن يستوفى الطالب الشروط طبقا لقانون تنظيم المعاهد وأن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة علمي علوم أو ما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للقبول والذي تشترطه وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق.
 

 المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

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