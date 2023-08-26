ظهور «سميرة موسى» أول عالمة ذرة مصرية في أغنية شعبية يثير الجدل

حالة من الجدل والغضب الشديد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح فيدو كليب «السخان» للمطربان الشعبيان عبد الباسط حمودة وعمر كمال، واستخدام صورة عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والأمر الذي اعتبره البعض إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

سميرة موسي

رواد السوشيال ميديا غضبون بسبب سميرة موسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهور عالمة الذرة المصرية الأولى في التاريخ، سميرة موسي، في كليب أغنية السخان، لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال.

وعلى الرغم من مرور نحو شهر على طرح كليب السخان لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، إلا أن رواد السوشيال ميديا، لاحظوا ظهور صورة لـ عالمة الذرة سميرة موسي، والأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما بعد أزمة ظهور صورة العالم أحمد زويل في كليب عليا الطلاق كله بيكدب، لـ كزبرة.

سميرة موسي

الكاتب عمر طاهر والمخرجة روجينا بسالي يعلقان على صورة سميرة موسي في فيديو كليب السخان

علق الكاتب عمر طاهر، علي ظهور صورة عالمة الذرة سميرة موسي في فيديو كليب السخان، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا : «هو إية حكاية المطربين الشعبي مع العلماء (كزبرة وزويل) وعبد الباسط بيسخن السخان مع سميرة موسى».

ولم يقتصر الأمر عليه فحسب بل كتبت المخرجة روجينا بسالي، تعليق على فيسبوك قائلة: «تقريبًا بتوع الاكسسوار جابوها على إنها صورة قديمة أو ممثلة، وهما مش فاهمين أصلًا مين ديه. أنا ماشفتش الكليب بس بقول توقع عادي خصوصًا إن (سميرة) مالهاش صور كتير ووشها مش معروف للناس».

سميرة موسي

انتقادات تلاحق عمر كمال بسبب عبد الباسط حمودة

قبل طرح فيديو كليب أغنية السخان، نشر مطرب المهرجانات عمر كمال بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكانت الصدمة هنا وجود اسمه قبل اسم عبد الباسط حمودة، على الرغم من فارق التاريخ الكبير بينهما، ما جعل الجمهور ينتقده وتوقعوا أن هناك خلاف بينهما وكتبوا "عض الإيد اللي اتمدتله".

كما واجه انتقادات بعد أن ظهر في الكليب بصحبة راقصة وهو ما انتقده البعض، خاصة أن عمر كمال كان قد صرح من قبل بأنه لن يستعين بأي راقصة فى كليباته مرة أخرى بعد كليبه الشهير "ضيعنا".