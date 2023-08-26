ضربه موجعه لفريق برشلونة لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلا على فياريال مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني .

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شهد القائمة غياب لاعب الوسط بيدري جونزاليس والمدافع رونالد أراوخو، بسبب الإصابة.

قائمة مباراة برشلونة فياريال بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن، ديجو كوشن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أندير أسترالاجا، أليخاندرو بالدي،

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، أوريل روميو، سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فرمين لوبيز.

موعد مباراة برشلونة وفيا ريال في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين برشلونة وفياريال مساء اليوم الأحد 27 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مسياء بتوقيت الإمارات .

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