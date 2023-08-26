عشرات المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حماية المستوطنين المتطرفين خلال اعتداءاتهم العنصرية والإجرامية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشريفة.

وتصاعدت حدة الاعتداءات التي تنفذها عصابات المستوطنين منذ مطلع العام الحالي 2023 بعد تولي حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مقاليد الحكم، وسيطرة الفاشيين على حكومة الاحتلال، ما أتاح للمستوطنين توسيع هجماتهم الدموية والعدوانية والتي كان آخرها مساء اليوم السبت.

وهاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المستوطنين من بؤرة «يش كودش» المقامة على أراضي المواطنين هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأوضحت المصادر أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

وفي السياق، نظم عشرات المستوطنين، مساء اليوم، مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن مسيرة المستوطنين جابت شوارع القدس القديمة وصولا الى حائط البراق بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وردد المستوطنون الشعارات والهتافات العنصرية التي تدعو لطرد وتهجير وقتل العرب، كما قاموا بأداء طقوس تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.

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