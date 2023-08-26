بيع الدولار بالسوق السوداء "خيانة عظمى"

قال الدكتور محمد الباز، إن الكاتب ولواء الشرطة السابق حمدي البطران كشف عن ظاهرة خطيرة تستهدف جمع الدولار من المصريين بالخارج، وتحويل القيمة المالية لأسرهم بالجنيه.

السوق السوداء



وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال برنامج آخر النهار، المُذاع على قناة "النهار"، أن الكاتب حمدي البطران يقول إن هناك في كل قرية مصرية سمسار للدولار له شريك بالخارج يقبض الدولار ويدفع للمصريين هنا بالجنيه، معلقا: "ده استنزاف وخيانة عظمى".



وتابع: "الناس متواطئة مع بعضها، لكن مش في الظرف ده اللى نعمل فيه كده"، ولفت إلى أن هذه الممارسات تضر بالدولة المصرية، ولذلك يجب التوقف عن هذا، خاصة أن البلد تمر بظروف صعبة، وعلى الجميع أن يتكاتف حتى نمر من هذه المرحلة الصعبة.