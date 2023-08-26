مدرب منتخب الطائرة: هذه حقيقة وجود تدخلات في اختيارات اللاعبين

كشف فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الاول للكرة الطائر حقيقة ما تردد عن وجود تدخلات من المسؤلين بالاتحاد المصري للكرة الطائر في اختيارات عناصر المنتخب استعدادا لبكولة أفريقي المقببة بالقاهرة.

واكد فلافيو جيونيل المدير الفني لمنتخب مصر على أن تاريخه المهنى لايسمح له بمثل هذه الاتهامات التي يرددها البعض والتقليل من دور الجهاز الفني وتصدير صورة خاطئة امام الرأي العام حول وجود تداخلات في اختيارات عناصر منتخب مصر.

ودخل منتخب مصر الاول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من ١ وحتى ١٥ سبتمبر المقبل.

طوارئ في موسم منتخب الطائرة

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب وحذر اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام وكذلك عدم الانسياق وراء اى أنباء قد تؤثر بالسلب على إستعدادات منتخب مصر قبل إنطلاق البطولة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فاعليات البطولة.

ياسر قمر يشيد بدور الدولة المصرية في دعم المنظومة الرياضية

من جانبه أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الرياضية ولابد من توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمه للكرة الطائرة وكافة الاتحادات الأولمبية.