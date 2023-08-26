رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان في الدراسات العليا

وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين الجامعتين، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث.

واكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات شهد اليوم السبت توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ممثلة في كلية التجارة، وجامعة أسوان ممثلة في معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين، فضلًا عن تنظيم ورش العمل وزيارات مُتبادلة لنقل الخبرات العلمية.