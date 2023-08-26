قضية روبياليس.. استقالة 11 عضو بالجهازالفني لمنتخب سيدات إسبانيا

شهدت الساعات القليلة الماضية تقديم 11 عضوًا من الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، على خلفية السلوك الغير أخلاقي من جانب رئيس الاتحاد لويس روبياليس، وتقبيلها للاعبة جينيفر هيرموسو.

جاء تقديم 11 عصوًا من الجهاز الفني لمنتخب سيدات إسبانيا، تضامنًا مع اللاعبة هيرموسو.

وكان أعضاء الجهاز الفني الذين تقدموا باستقالتهم قد أدانوا التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني لوريس روبياليس، بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسومن فمها.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين بيدرو روخا، رئيسًا خلفًا لـ روبياليس، والذي تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان "فيفا" قد قرر إيقاف روبياليس 3 شهور خلال الفترة المقبلة سواء محليًا أو دوليًا، بعد الأزمة الغير أخلاقية التيقام بها.

وكانت لاعبة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، قد تعرضت لحادثة غريبة من نوعها، حيث أثناء صعودها على منصة التتويج للحصول على الميدالية الذهبية تفاجأت من تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لها.

وأصرت لاعبات الاتحاد الإسباني على إقالة روبياليس، بعد الأزمة الأخيرة مع هيرموسو.

يذكر أن روبياليس شدد في تصريحات سابقة أنه ينوي الزواج من هيرموسو، بعدماقامت بتقبلها عقب مباراة إسبانيا وإنجلترا، بمونديال العالم للأندية