إزالة 14 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمغاغة

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، للقضاء علي البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص علي الرقعة الزراعية .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص.

وشن مركز ومدينة مغاغة، حملة إزالات مكبرة للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، تحت اشراف نواب رئيس المركز.

وتمكنت الوحدة المحلية بطنبدي، من إزالة 6 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقريتي، طنبدي، ودهروط، عبارة عن شدات خشبية، وحوائط بالبلوك الحجري، وتم تنفيذ الإزالة للتعديات بالكامل، والتحفظ علي بعض مهمات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور رئيس القرية ، ومسئول الإزالات ، وقسم التنظيم.

ونجحت الوحدة المحلية لمجلس قروي ميانة، من رصد وإزالة 7 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضى الزراعية بقريتي ، ميانة، وبلهاسة، وتمت ازالة التعديات بالكامل وحتي سطح الأرض ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور رئيس القرية ومسئول الإزالات وقسم التنظيم

وشدد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، على رؤساء القري بمتابعة المرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالتها في المهد، والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.