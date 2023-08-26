تين هاج: شخصية مانشستر يونايتد ظهرت أمام نوتينجهام

أعرب إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن إعجابه الشديد بالشخصية التي أظهرها لاعبوه خلال مواجهة نوتينجهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في قلب الطاولة على نوتنجهام، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 2/0، ليحول تأخره لفوز 3/2.

تصريحات تين هاج

علق إيريك تين هاج، على فوز فريقه على نوتنجهام فورست، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، حيث قال: "البداية كانت مرعبة، لكن شخصيتنا كانت رائعة فقد ظهرت أمام نوتنجهام، لقد بقينا هادئين للغاية ومتماسكين للغاية".

وتابع: "كنا متمسكين بإيماننا، كما تمسكنا بخطتنا، وخضنا كرة قدم جيدة وسجلنا ثلاثة أهداف جيدة، لقد كانت عودة عظيمة".

وأكمل مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته: "مع كامل احترامي للمنافس نوتنجهام، لا يمكننا أن نسمح لهم بتلك الأهداف، لقد كانت هفوات سهلة، إنه أمر جنوني، لكن في بعض الأحيان تسير المباريات بهذه الطريقة، كما قلت، بقينا هادئين".

وأردف المدرب الهولندي تصريحاته: "بالتأكيد هذه علامة، هذا الفريق يستطيع التعافى، إذا كان لديك مثل هذه البداية، فأنت بحاجة إلى تجاوزها، الأمر ليس سهلاً، ولكن تحياتي للفريق".

وأضاف: "نمتلك الشخصية، في لحظات معينة يمكننا بالتأكيد التحسن، ولكن بشكل عام هذا الفريق لديه الشخصية التي تمكنه من العودة طوال الوقت".

بينما أختتم تصريحاته بالتعليق على تضيع الوقت من لاعبي نوتنجهام، قال: "القاعدة ليست صحيحة، الفريق كان يتأخر منذ البداية وكانوا يحصلون على مكافأتهم على ذلك".