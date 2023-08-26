بيطري المنيا: إعدام رأس ماشية مذبوحة مصابة بمرض السل في ملوي

شنت مديرية الطب البيطري بمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، برئاسة الدكتور وائل صلاح مدير ادارة الطب البيطري، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على أسواق بيع اللحوم والمجازر، والتي أسفرت عن إعدام رأس ماشية مذبوحة مصابة بالسل، وذلك بالتعاون مع الصحة والوحدة المحلية والجهات المعنية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسواق والحد من إنتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، ومتابعة صلاحية المعروض من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم البلدية والفراخ البيضاء، من حيث تاريخ الصلاحية، وصلاحية المعروض للإستهلاك الأدمي، وذلك حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة التفتيشية والرقابية للطب البيطري والصحة بملوي، عن ضبط و إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلوجرام لإصابتها بمرض السل بمجزر ملوى العمومى، وبالكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص، تبين إصابتها بمرض الصفراء المرضية ، وعلي الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.