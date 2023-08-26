إحالة طالب جامعى للجنايات بكفر الشيخ

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ 9 سبتمبر المقبل القضية رقم 2160 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 581 لسنة 2023 «كلي»، ضد طالب جامعي لاتهامه بالاعتداء على الحياة الخاصة لفتاتين وابتزازهما وتهديدهما بنشر صورهما الشخصية، ومقاطع فيديو عقب اختراق الحساب الخاص لهما على موقعي التواصل «فيسبوك» و«واتساب» والتحايل بتصوير مقاطع فيديو مخلة بالآداب، مقابل مبالغ مالية.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ أحال «م. ع. ع. ب» طالب، 21 سنة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لاتهامه بالتهم سالفة الذكر بغير رضائهما، كما تحرش بالمجني عليهما وملاحقتهما عقب اختراق حسابهما الشخصى.

وأكدت «س. م. ف» الطالبة المجني عليها خلال التحقيقات في القضية والمقيمة بقسم المرج تعرضها للابتزاز من المتهم وفق ما جاء بقرار الإحالة، كما أكدت المجني عليها الثانية «ف. ا. ج. ا»، 23 سنة، ربة منزل، تقيم بمدينة نصر تعرضها لنفس التهديدات من المتهم ووفق ما جاء بقرار الإحالة.