وولفرهاميتون يخطف فوزًا قاتلا أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حقق وولفرهاميتون فوزًا أمام إيفرتون مساء اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جوديسون بارك في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

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أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان وولفرهاميتون و إيفرتون .

إلغى حكم المباراة هدف لصالح فابيو سيلفا بداعى التسلل في الدقيقة 57 فيما ألغي أيضًاعبد الله دوكروري هدفًا لصالح إفرتون بداعيى التسلل.

وسجل هدف المباراة الوحيد ساسا كالادزيتش لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة 88 من عمر المباراة بصناعه بيدرو نيتو في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد .

بهذه النتيجة رفع وولفرهامبتون عند النقطة 3 ليحتل المركز الخامس عشر فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع عشر بدون رصيد. .