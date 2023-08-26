ترامب يواجه تهمة جديدة بعد نشر صورته الجنائية.. شاهد

يواجه ترامب تهمة جديدة بعد نشر صورته الجنائية، ويعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي دخل التاريخ السياسي في البلاد من أوسع الأبواب مرتين.

صورة ترامب الجنائية

الأولى: كانت من خلال سلسلة محكمات جنائية هي الأولى من نوعها لشخص شغل منصب الرئيس الأمريكي.

الثانية : كانت عبر نشر صورة جنائية له من دخل سجن فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية.

بالنسبة لأي سياسي آخر، هذه الصورة ستكون النهاية، لكن بالنسبة لــ ترامب إنها مجرد بداية الانطلاق.

صورة جنائية عكست صورة نمطية لــ الرئيس المحصن، وفتحت معها انقسامات بين مؤيد ومعارض، فهذه اللحظة الموثقة تحولت إلى علامة تجارية، يستغلها ترامب سلاح سياسي في حملته للوصول إلى البيت الأبيض.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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