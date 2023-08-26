رئيس ملوى يتابع تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح والشوارع

أكد اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، على أهمية واستمرارية حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة بالمصالح الحكومية والشوارع .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير أسامه القاضى محافظ المنيا، و قرارات مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية ، والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقب ساعات العمل الرسمية ، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين .

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الوحدات القروية التسع ، وإدارة التفتيش المالي والاداري، والذي عرضه بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الالتزام ، بتنفيذ القرار بعددٍ من المصالح والمنشآت الحكومية بنطاق المركز والمدينة، على النحو الوارد بالتقرير، للتأكد من الإلتزام التام بتنفيذ القرار بتلك المصالح ، وذلك تحت إشراف رؤساء القرى التسع وادارة التفتيش المالى والادارى .

وتضمن التقرير ، متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالشوارع والمحلات والإعلانات بقرى المركز والمدينة، وتبين الإلتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع، وتم إعداد تقارير، بناء على المتابعات الميدانية.

وتضمنت الإشارة إلى فصل لوحات الإعلانات المضيئة يومياً، من قبل إداراة الإعلانات، للتأكد من فصل الكهرباء عنها ليلا لترشيد الاستهلاك.

من جهته كلف رئيس مركز ومدينة ملوي، رؤساء القرى التسع ، وإداراة التفتيش بإستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم ، والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية، والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة كهرباء المركز والمدينة ، للإستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، كل في نطاقه وفيما يخصه.