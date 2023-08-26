الكهرباء لم تفتح تحقيقات بشأن إنهيار حوض تبريد محطة غرب أسيوط

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجة القبلي لإنتاج الكهرباء، عن حقيقة ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول فتح تحقيقات في إنهيار جزئي بأحد أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط.

وأكد مختار، أن وزارة الكهرباء لم تفتح أي تحقيقات لأن لديها كافة التفاصيل، وما يجري حاليًا هو تنسيق بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة الوجة القبلي للإنتاج حول بعض المعلومات التي تحتاج إلى توضيح.

ونفى وجود أي معلومات تشير إلى إخضاع القادة أو الموظفين للتحقيق أمام الوزارة أو تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، كما نفى المعلومات التي ترددت عن كون الأحواض فوق الأرض، مؤكدًا أنه تم بناؤها أسفل الأرض وفقًا للمعايير المحددة.

وأكد أن ما حدث هو انهيار جزئي لأحد أضلاع الحوض، مما تسبب في الحادث، لافتاً إلى أن المياه المستخدمة في إنتاج وتوليد الكهرباء لا تصب في مياه النيل أو البحر بشكل خاص، ونفى أن تكون المياه مسرطنة أو تحتوي على مواد سامة.

أوضح مختار، أن عمل أي محطة لتوليد وإنتاج البخار يعتمد على مياه نهر النيل، ولكن المياه المستخدمة في محطة غرب أسيوط تستخدم من خلال آبار تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن مياه الآبار تحتوي على نسبة عالية من الملوحة، ولذلك يتم معالجتها لتصبح نقية وأخرى مالحة، وتخزينها في بحيرات التبخير.

وأضاف أن المشروع يشمل خطة لبناء آبار بحرية للتخلص من المياه المالحة غير المستغلة، ولكن وزارة الري لم توافق على منح التراخيص للآبار البحرية، مما أدى إلى استخدام وإنشاء بحيرات التبخير للتخلص الآمن من المياه المالحة منذ عام 2014.

ولفت إلى أن الحكومة شكلت لجانًا لتقييم الوضع تمهيدًا للنقاش والدراسة بين الشركة والحكومة لتحديد الأضرار والتعويضات. وأكد أن الشركة قد بدأت بإعادة الموقف إلى حالته الأصلية.