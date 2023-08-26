معاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل؛ لتورطه في الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد عبدالسلام، أيمن عبدالله محمود المنوفي، بأمانة سر محمد أبو خالد، محمد الجمل.

البداية كانت في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في مصطفى محمد علي، 22 سنة، عاطل، محبوس على ذمة القضية.

بتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر البانجو والاستروكس واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4937 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.