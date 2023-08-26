كلام فى الهوا

السبت 26/أغسطس/2023 - 07:35 م 8/26/2023 7:35:01 PM

أغنياء الحرب هم التجار الذين يستغلون الناس فى شح السلع والبضائع فى أوقات الأزمات، ويقومون بتخزينها ورفع أسعارها.

ولو سألت ما سبب ارتفاع أسعارها، يقولون لك بكل وقاحة: يا أستاذ هذه السلع يتم استيرادها ولا يوجد دولار. ويقولون لك يا أستاذ دى الحرب الأوكرانية الروسية.

هذه الظاهرة قديمة وقد تناولتها السينما المصرية فى الثلاثينيات فى بداية الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال عدد من الأفلام منها فيلم «غنى حرب» بطولة الفنان بشارة وكيم، وفيلم «السوق السودا»» وقد تناول الفيلم الأخير ظاهرة قيام أحد التجار بتخزين السلع ويقوم ببيعها سرا بأسعار أعلى من قيمتها مستغلاً فى ذلك ندرة تلك السلع، لينتهى الفيلم إلى قيام ثورة جياع من الناس عليه وقاموا باقتحام مخازنه والاستيلاء على السلع فى حالة فوضى وهياج بينهم.

والفيلم الأول تناول طريقة صرف أغنياء الحرب لأموالهم وذلك على ملذاتهم دون وازع من ضمير. وقد أرجعت تلك الأفلام سبب هذه الظاهرة إلى عجز الرقابة لظروف الحرب، وللأسف يحاول البعض أن يعيد التاريخ برفع أسعار السلع على الناس، رغم إعلان الدولة باستمرار أن المخزون الاستراتيجى يكفى لعدة شهور، إلا أن أغنياء الحرب يحاولون إخفاء تلك السلع لأسباب واهية، سواء كان الدولار أو الحرب، لأن هناك سلعاً محلية لا علاقة لها بهذه الكلمات، مثل الفجل والجرجير والبطاطا والتين الشوكى.

لم نقصد أحدًا!