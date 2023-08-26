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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريستال بالاس يخطف نقطة ثمينة من برينتفورد بالدوري الإنجليزي

كريستال بالاس
كريستال بالاس

حسم التعادل الإيجابي بين كريستال بالاس وبرينتفورد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد تيك ستاديوم في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

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بدأ برينتفورد في  أحداث الشوط الأول الضغط على أحداث الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

سجل كيفن شايد لاعب برينتفورد  الهدف الأول في الدقيقة 18  بصناعة كريستيان نورغارد بأحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برينتفورد وكريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب تيك ستاديوم.

فيما ضغط كريستال بالاس على دفاعات برينتفورد لتسجيل هدف التعادل بالشوط الثاني من المباراة.

سجل يواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس هدف التعادل  في شباك برينتفورد بصناعه جوردان أيو في الدقيقة76.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كريستال بالاس و برينتفورد بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة رفع كريستال بالاس من رصيده 4 نقاط في الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، فيما رفع أيضًا برينتفورد رصيده عند النقطة 5 ليحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط. 