المنيا تتابع جهود المراكز في إزالة إشغالات حرم الطريق العام

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة بمحافظة المنيا لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية و الفرعية ، والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة ، وفرض هيبة القانون وعودة الإنضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي مقدمتها رفع الإشغالات بالطرق العامة من الباعة الجائلين، لتوحيد جهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام، وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، حملات مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة ، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام ، وشملت الحملات شارع بورسعيد ، وطريق البحر ، وطريق الدليل ، وأسفرت عن تحرير 150 محضرا مخالفا منها ، (29 محضر إشغال و121 إزالة إدارية).

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ، حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بحى شمال المدينة ، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة و القضاء على العشوائية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفي مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ـ حررت الوحدة المحلية 89 مخالفة خلال حملة إشغالات ، بمحيط حي شمال مدينة ملوى ،ـ تنوعت بين إشغال طريق وإزالة إدارية و بائع متجول.