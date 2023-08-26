المنصورة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم الدلتا في مسابقة MOSAIC 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار، والتعاون مع الصناعة وذلك خلال فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتسلم الجائزة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كما تم تكريم الدكتور احمد فكري مدير مكتب المشروعات والمنح والتعاون الدولي بجامعة المنصورة، وذلك على مجهودات سيادته كمنسق جامعة المنصورة لمسابقة MOSAIC 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة.



وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك خمسة محاور رئيسية للمسابقة، وهي (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية)، لافتاً إلى أن المسابقة تهدف إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن مسابقة MOSAIC تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجميع المؤسسات التعليمية، موضحًا أنه تم بناء أداة القياس بمسابقة MOSAIC في ضوء معايير تُماثل معايير مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي، مع إضافة بعض البنود التي تتناسب واحتياجات التقييم ومتطلباته داخل المؤسسات التعليمية والبحثية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أنه تم التوصل إلى خمسة محاور رئيسية تمثل مدخلات ومخرجات الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وأضاف أن هذه المحاور الرئيسية احتوت على 17 مجالًا، والتي احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أن مسابقة MOSAIC انطلقت في نسختها الأولى للعام الأكاديمي الحالي 2022-2023 وذلك بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وقد ترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، مؤكدًا أنه تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

حضر فعاليات الحفل الدكتور .ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و. الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتورضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، و الدكتورماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، و الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.