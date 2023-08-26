حملة تموينية مفاجئة على مركز ومدينة الفتح باسيوط

قامت مديرية التموين بأسيوط بحملة تموينية مفاجئة بالتعاون مع إدارة مباحث التموين في مركز ومدينة الفتح. وشارك في الحملة الوحدة المحلية للمركز برئاسة عبدالرؤوف النمر. وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية في مخازن قرية عرب مطير.

تم ضبط العديد من المواد الأساسية مثل السكر التمويني والزيت التموين والدقيق التموين والعدس والمكرونة التموينية. وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جزء من جهود مديرية التموين لمكافحة التلاعب في المواد الغذائية التموينية وضمان توافرها للمواطنين بأسعار معقولة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسعار.

واعتبرت هذه الحملة المفاجئة خطوة مهمة في ضبط ومراقبة السوق التموينية وتطبيق القانون بشكل صارم. يشار إلى أنه سيتم متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة التموين وجودة المنتجات الغذائية، بهدف ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مناسب وبأسعار معقولة.

إن هذه الحملة تؤكد التزام مديرية التموين وإدارة مباحث التموين في مواجهة أي مخالفات واحتكار في سوق المواد الغذائية. وتهدف إلى ضمان سلامة الأفراد وصحتهم من خلال توفير منتجات آمنة ومطابقة للمعايير القياسية.

تستمر الجهود المستمرة لمديرية التموين وإدارة مباحث التموين في عمليات المتابعة والرقابة على الأسواق المحلية، بهدف ضبط الأسعار وضمان توافر المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين. وتأمل المديرية أن تحقق هذه الجهود نتائج إيجابية في تحسين الأمن الغذائي للجميع.