السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يونيون برلين يعتلي قمة الدوري الألماني

يونيون برلين
يونيون برلين

أعتلى فريق يونيون برلين جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت بعدما أنتصر على دارمشتات برباعية مقابل هدف اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني الممتاز.

في نفس الجولة حسم التعادل الإيجابي مباراة بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم بنتيجة هدف لكلاهما، فيما أنتصر هوفنهايم على هايدنهايم بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز فولفسبورج على نظيره كولن 2-1، فيما أنتصر فرايبورج على ضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف.

ويعتلي يونيون برلين صدارة جدول الدوري الألماني ويملك في رصيده 6 نقاط، بعدما أنتصر في المباراة الافتتاحية على حساب ماينز، فيما تلقى دارمشتات الهزيمة الثانية على التوالي بعد آينتراخت فرانكفورت.
 

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