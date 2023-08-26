علاج 14421 رأس ماشية ضمن القوافل البيطرية بالبحيرة

نفذت إدارة الرعاية البيطرية بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضي، بالمشاركة الفعالة بالقوافل العلاجية المجانية، بالاشتراك مع معهد بحوث تناسليات الحيوانية بالهرم، وتقديم الخدمات البيطرية لعدد 9840 رأس ماشية، حيث تم رش وطفيليات خارجية لعدد 3065 رأس ماشية وطفيليات داخلية وتجريع الاغنام لعدد 3597 رأس، و1461 حالات باطنة، و35 عمليات جراحية و533 حالات فحص الحمل وتناسليات، كما تم ترقيم وتسجيل عدد139 رأس وتحصين 1010 بالتحصينات غير السيادية

جاء ذلك بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، كما تم المشاركة الفعالة بالقوافل السكانية العلاجية المجانية بالاشتراك مع جامعة دمنهور وتقديم الخدمات البيطرية لعدد 4581 رأس ماشية

وقامت إدارة الوقاية من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 41827 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وكذلك إصدار عدد 320 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، قيام إدارة المجــازر بذبح 1169 رأس ماشية و بلغ عدد مذبوحات الدواجن 400854

وتم تنفيذ 8 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 16 قضية ، بإجمالي المضبوطات 80 كجم، بالإضافة إلي قيام إدارة الأمراض المشتركة باختبار 474 حيوان وتحصين 1209 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار عدد 474 حيوان لمرض السل البقري .

وفي وجدة الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1021 رأس ماشية وأغنام، قيام إدارة التلقيح الصناعى بتلقيح ومتابعة الحمل لعدد 680 رأس ماشية ضمن المشروع القومى لتحسين السلالات المصرية.

وقامت وحدة المعامل بإجراء 9 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 2 إختبارات تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.

وأجرت إدارة الرعاية التناسلية الفحص التناسلي لعدد (1297) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (445 ) رأس ماشية، كما تم علاج عدد (852 ) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظه البحيرة، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية ، وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة ،بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج ، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .