مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نوتنجهام ويهزمه بثلاثية بالبريميرليج

نجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على نوتنجهام فورست بتحقيق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين بعدما تأخر الشياطين الحمر بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد.

سجل تايوو اونيى هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ويلي بولي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 17 أحرز الدنماركي كريستيان إريكسن هدف تقليص الفارق لصالح مانشستر يونايتد.

أحرز النجم البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الشياطين الثالث، والفوز بالدقيقة 76.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايت رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.