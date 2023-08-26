أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس بالأقصر.. فيديو

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تفاصيل افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بالأقصر، بالإضافة إلى أسعار الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، قائلا: إن معرض أهلا مدارس يتم خلال توفير كافة مستلزمات الطلاب المدرسية، ومن السلع المتواجدة في المعرض، «الشنط، الحذاء المدرسي، الزي المدرسي، الأدوات الهندسية».

معرض أهلا مدارس

وتابع وكيل وزارة التموين بالاقصر: أسعار السلع المدرسية في معرض أهلا مدراس بالأقصر، تقل عن نظيرتها في الخارج نسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، موضحًا أنه سيكون هناك 11 معرض سيتم افتتاحه في الأقصر بمشاركة 160 محل وتاجر.



وأوضح تامر صلاح، أنه سيكون هناك سيارات متنقلة مكملة لمعرض «أهلا مدارس» تجوب المناطق البعيدة، لتوفير مستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن هذه المعارض ستستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأشار تامر إلى أن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس بالأقصر تبدأ من 2 جنيه، وتصل إلى 200 جنيه كحد أقصى، موضحًا أن الأسعار جاءت كالتالي:

سعر القلم الجاف يبدأ من 2 جنيه ويصل لـ12 جنيه الشنط تبدأ 85 جنيه تصل إلى 200 جنيه

توفير جميع المرايل بألوان مختلفة.

جاء ذلك خلال هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.