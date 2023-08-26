برونو فيرنانديز يسجل هدف التقم للشياطين أمام نوتنجهام

تقدم مانشستر يونايتد في النتيجة أمام نوتنجهام فورست لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الشياطين الحمر في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أحرز برونو فيرنانديز جناح مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 76، ليتقدم الشياطين الحمر في النتيجة 3-2.

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، في ما يأتي نوتينجهام في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.