سلمي أبو ضيف تخوض البطولة النسائية أمام أحمد داود في "زينهم"

انضمت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، للمشاركة فى بطولة مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داود، والمقرر تقديمه في 30 حلقة.

حيث تقدم سلمى البطولة النسائية أمام داود، في أول تعاون بينهما، وتعتبر سلمى ثاني المنضمين بعد كريم قاسم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

رسالة الإمام

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.

وكان كشف الفنان أحمد داوود، تفاصيل هامة عن حياته الشخصية والفنية من خلال تصريحات تلفزيونية له، وأكد إنه إنطلق في مجال الفن بدون أي واسطة، مشيرا إلي إن المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني في مرحلة تجهيز لكتابة سيناريو فيلم "أولاد رزق 3".

ولاد رزق

كشف الفنان أحمد داوود من خلال ظهوره ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عن فيلم ولاد رزق قائلا:"أنا بحب الفيلم جدا جدا، ومفيش حد يشوفني غير ما يسألني عنه، فيلم عمل حالة غريبة في الشارع، وأتمنى نتقابل تاني، ونقدر نقدمه قبل نهاية السنة، وبحب شخصية رجب وعاطف آوي، وأحمد الفيشاوي فنان مجنون بحبه جدا".

أحمد داوود

أول أجر حصل عليه

أشار الفنان أحمد داوود في حديثه عن أول أجر حصل عليه في طريقه الفني، معلقا:"150 جنيهًا عن 8 حلقات، والمخرج طلع عقد 9 ورقات علشان 150 جنيها، كان مسلسل تاريخي مكنتش أعرف أن اللبس عليهم، وروحت اشتريت لبس بـ 450 جنيهًا وقتها".

أحمد داود

كما أوضح الفنان أحمد داوود تفاصيل بشأن نجاح فيلمه الأخير"يوم 13"، في عيد الفطر، حيث أن تملكت منه حالة من القلق والفزع، فقرر السفر لقضاء إجازة أسبوع خارج مصر، معقبا:"كنت منتظر يوم الوقفة وأول يوم العيد، وكأني منتظر النتيجة، نتيجة الثانوية العامة كانت أسهل بكثير، من يوم الوقفة بعد العرض الخاص ليوم العيد، كان هيحصلي حاجة روحي كانت بتتسحب كنت بقول أنا شكلي هموت ولا إيه".

أحمد داوود

وأضاف الفنان أحمد داوود قائلا: "لما رجعت مصر أخذت بنتي جميلة وأصحابها، علشان أتأكد من رأيهم في الفيلم، لأنهم مش هيضحكوا عليا جميلة وأصحابها ممكن يقولوا وحش ويقوموا يمشوا مش هيكملوا الفيلم، متوقعا من جانبه أن يشهد الفيلم زخمًا أكبر بعد نهاية الامتحانات وبدء فترة الإجازات".

أحمد داوود

وتابع الفنان أحمد داوود: أن محطات الدراما "سجن النسا، جراند أوتيل، وهذا المساء، تعتبر من أهم خطوات مشواره الفني، لافتا إلى تفضيله السينما على الدراما، معلقا:" لو قدامي فيلم ومسلسل هختار الفيلم، بحبه أكثر من الدراما".

أنهي الفنان أحمد داوود حديثه قائلا :" أنا كنت طالب شاطر وخريج هندسة ميكانيكا جامعة حلوان ومجموعي في الثانوية العامة كان 94%، وأنا في الثانوية العامة كان ابن خالي الله يرحمه هو توفى شغال في فرقة فنون جميلة اتيليه مسرح فكنت بروح اشوفهم وعجبني العروض اللى بيعملوها، وهما اللى خلوني أحب المسرح ومن وقتها انا عارف إني عايز ابقى ممثل وروحت لأبويا قلت له انا عايز يا بابا أسيب هندسة وأركز في التمثيل فكلمني علي ممثلين خريجين طب وهندسة وقال لي خلص هندسة وابقى ممثل وده اللى عملته وبقيت في فريق التمثيل بالجامعة".